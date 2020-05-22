Кровельные работы в Москве

С гарантией до 60 месяцев.

Выполнено более 1400 заказов!

Более

12 лет

на рынке кровельных работ

Более

1400

объектов выполнено

До

60 мес

гарантия по договору

Выполнение кровельных работ

Компания «Стройлидер» успешно осуществляет кровельные работы в Москве с 2009 года. И по сей день мы остаемся лидером в своей области, поскольку выполняем свою работу ответственно, быстро и качественно. Наша компания выполняет кровельные работы для крыш с различными конструктивными особенностями. Мы осуществляем строительство под ключ, ремонт и обслуживание кровли. Выполняем работы на частных домах, многоэтажных жилых и общественных зданиях, производственных объектах. Компания гарантирует высокое качество и конкурентоспособные цены на всех этапах обустройства кровли.

Популярные услуги кровельных работ в нашей компании

Ремонт крыши частного дома

Ремонт крыши частного дома

от 600 р / м2

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Ремонт крыши балкона на последнем этаже

Ремонт крыши балкона на последнем этаже

от 700 р / м2

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Ремонт крыши на даче или коттеджа

Ремонт крыши на даче или коттеджа

от 650 р / м2

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Ремонт водосточной системы кровли

Ремонт водосточной системы кровли

от 500 р / м2

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Монтаж металлочерепицы

Монтаж металлочерепицы

от 350 р / м2

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Монтаж водосточной системы

Монтаж водосточной системы

от 400 р / м2

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Перекрытие крыши частного дома

Перекрытие крыши частного дома

от 500 р / м2

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Установка снегозадержателей

Установка снегозадержателей

от 400 р / м2

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Мы выезжаем на объект и проводим замеры

Согласовываем график выполнения и оплаты работ

Приступаем к работам

Проводим 3-ной контроль качества выполненных работ

Успешно сдаем объект в обозначенные сроки

Расценки на кровельные работы в 2020 году

Наименование кровельных работ Единица измерения (м2) Стоимость работ (от, рублей)
  МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
1 Металллочерепица м2 300
2 Гибкая черепица  -//- 350
3 Натуральная черепица   -//- 550
4 Керамическая черепица   -//- 600
5 Композитная черепица   -//- 470
6 Еврошифер (ондулин)   -//- 260
7 Медная кровля   -//- 600
8 Фальцевая кровля   -//- 750
9 Профлист   -//- 300
10 Шифер   -//- 300
11 Наплавляемая кровля   -//- 190
  СТРОПИЛЬНАЯ СИСТЕМА
12 Мауэрлат м2 400
13 Стропила, простая конструкция    -//- 300
14 Стропила, средней сложности    -//- 350
15 Стропила, высокой сложности    -//- 450
16 Контробрешетка    -//- 80
17 Шаговая обрешетка    -//- 120
18 Сплошная обрешетка    -//- 140
  УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ И МЕМБРАНЫ
19 Минеральная плита 50/100/200 мм 200 70/140/180
20 Пенополистерол 100 120
21 Керамзит 90 250
22 Паро - гидроизоляционная м2 100
23 Проклейка стыков кровельным скотчем  м2 20
  МОНТАЖ КРОВЛИ ПОД КЛЮЧ (холодная/утепленная)
24 Наплавляемая м2 1100/1400
25 Профлист     -//- 900/1200
26 Металлочерепица     -//- 1200/1500
27 Гибкая черепица     -//- 1400/1800
28 Композитная/керамическая черепица     -//- 1500/1900
29 Стальная фальцевая, одинарный фальц     -//- 1500/1800
30 Стальная фальцевая, двойной фальц     -//- 1600/2000
31 Медная кровля     -//- 2500/3000
  ОБШИВКА ФРОНТОНОВ
32 Ветровая доска м2 280
33 Деревянная вагонка     -//- 300
34 Сайдинг     -//- 250
35 Имитация бруса     -//- 350
36 Блок-хаус     -//- 400
  МОНТАЖ ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ
37 В процессе монтажа м.п. 350
38 В готовую кровлю     -//- 550
39 Ремонт водостока (под ключ)     -//- 600
  ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ
40 Кровельное ограждение м.п. 300
41 Планка снегозадержания     -//- 330
42 Снегозадержатели трубчатые/решетчатые     -//- 500/600
43 Снегозадержатели точечные (для гибкой черепицы) шт. 50
44 Лестницы/переходные мостики     -//- 1100/1200

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Кровельные работы в Москве и области. Бесплатный выезд инженера.

Перечень услуг по устройству кровли

Перечень кровельных работ достаточно обширный. Он включает мероприятия, которые необходимы для качественного устройства крыш:

  • проектирование;
  • экспертиза;
  • замер;
  • ремонт.

На стадии проектирования определяют характеристики кровельных конструкций. Проектная работа оказывают решающее влияние на подбор стройматериалов. На этапе экспертных мероприятий выявляем соответствие существующих параметров кровельного пирога и других конструкций проектным нормам.

Размеры крыши необходимы для определения, в каком количестве требуется кровельный материал и расчета сметной стоимости. Ремонт может быть локальным или состоять из полной замены кровельной конструкции.

Участие в кровельных семинарах и выставках

Реальный отзыв нашего клиента

Кровельный материал (металлочерепица) зимой получила деформацию, так как очистку кровли делали неквалифицированные альпинисты. Весной, когда обнаружилась протечка - отказались ехать по гарантии. Вызвал компанию "Стройлидер" (просто понравилось название). Приехал кровельщик (Артем его имя), сделал замер и через день приехал с новыми листами металлочерепицы. Заменил четыре листа. Работу свою знает на отлично. Спасибо Артем тебе и компании где ты работаешь!

АлексейАлексей
Ремонт кровли