Кровельные работы в Москве
С гарантией до 60 месяцев.
Выполнено более 1400 заказов!
Более
12 лет
на рынке кровельных работ
Более
1400
объектов выполнено
До
60 мес
гарантия по договору
Выполнение кровельных работ
Компания «Стройлидер» успешно осуществляет кровельные работы в Москве с 2009 года. И по сей день мы остаемся лидером в своей области, поскольку выполняем свою работу ответственно, быстро и качественно. Наша компания выполняет кровельные работы для крыш с различными конструктивными особенностями. Мы осуществляем строительство под ключ, ремонт и обслуживание кровли. Выполняем работы на частных домах, многоэтажных жилых и общественных зданиях, производственных объектах. Компания гарантирует высокое качество и конкурентоспособные цены на всех этапах обустройства кровли.
Популярные услуги кровельных работ в нашей компании
Как мы работаем
Мы выезжаем на объект и проводим замеры
Согласовываем график выполнения и оплаты работ
Приступаем к работам
Проводим 3-ной контроль качества выполненных работ
Успешно сдаем объект в обозначенные сроки
Расценки на кровельные работы в 2020 году
|№
|Наименование кровельных работ
|Единица измерения (м2)
|Стоимость работ (от, рублей)
|МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
|1
|Металллочерепица
|м2
|300
|2
|Гибкая черепица
|-//-
|350
|3
|Натуральная черепица
|-//-
|550
|4
|Керамическая черепица
|-//-
|600
|5
|Композитная черепица
|-//-
|470
|6
|Еврошифер (ондулин)
|-//-
|260
|7
|Медная кровля
|-//-
|600
|8
|Фальцевая кровля
|-//-
|750
|9
|Профлист
|-//-
|300
|10
|Шифер
|-//-
|300
|11
|Наплавляемая кровля
|-//-
|190
|СТРОПИЛЬНАЯ СИСТЕМА
|12
|Мауэрлат
|м2
|400
|13
|Стропила, простая конструкция
|-//-
|300
|14
|Стропила, средней сложности
|-//-
|350
|15
|Стропила, высокой сложности
|-//-
|450
|16
|Контробрешетка
|-//-
|80
|17
|Шаговая обрешетка
|-//-
|120
|18
|Сплошная обрешетка
|-//-
|140
|УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ И МЕМБРАНЫ
|19
|Минеральная плита 50/100/200 мм
|200
|70/140/180
|20
|Пенополистерол
|100
|120
|21
|Керамзит
|90
|250
|22
|Паро - гидроизоляционная
|м2
|100
|23
|Проклейка стыков кровельным скотчем
|м2
|20
|МОНТАЖ КРОВЛИ ПОД КЛЮЧ (холодная/утепленная)
|24
|Наплавляемая
|м2
|1100/1400
|25
|Профлист
|-//-
|900/1200
|26
|Металлочерепица
|-//-
|1200/1500
|27
|Гибкая черепица
|-//-
|1400/1800
|28
|Композитная/керамическая черепица
|-//-
|1500/1900
|29
|Стальная фальцевая, одинарный фальц
|-//-
|1500/1800
|30
|Стальная фальцевая, двойной фальц
|-//-
|1600/2000
|31
|Медная кровля
|-//-
|2500/3000
|ОБШИВКА ФРОНТОНОВ
|32
|Ветровая доска
|м2
|280
|33
|Деревянная вагонка
|-//-
|300
|34
|Сайдинг
|-//-
|250
|35
|Имитация бруса
|-//-
|350
|36
|Блок-хаус
|-//-
|400
|МОНТАЖ ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ
|37
|В процессе монтажа
|м.п.
|350
|38
|В готовую кровлю
|-//-
|550
|39
|Ремонт водостока (под ключ)
|-//-
|600
|ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ
|40
|Кровельное ограждение
|м.п.
|300
|41
|Планка снегозадержания
|-//-
|330
|42
|Снегозадержатели трубчатые/решетчатые
|-//-
|500/600
|43
|Снегозадержатели точечные (для гибкой черепицы)
|шт.
|50
|44
|Лестницы/переходные мостики
|-//-
|1100/1200
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Кровельные работы в Москве и области. Бесплатный выезд инженера.
Перечень услуг по устройству кровли
Перечень кровельных работ достаточно обширный. Он включает мероприятия, которые необходимы для качественного устройства крыш:
- проектирование;
- экспертиза;
- замер;
- ремонт.
На стадии проектирования определяют характеристики кровельных конструкций. Проектная работа оказывают решающее влияние на подбор стройматериалов. На этапе экспертных мероприятий выявляем соответствие существующих параметров кровельного пирога и других конструкций проектным нормам.
Размеры крыши необходимы для определения, в каком количестве требуется кровельный материал и расчета сметной стоимости. Ремонт может быть локальным или состоять из полной замены кровельной конструкции.
Участие в кровельных семинарах и выставках
Реальный отзыв нашего клиента
Кровельный материал (металлочерепица) зимой получила деформацию, так как очистку кровли делали неквалифицированные альпинисты. Весной, когда обнаружилась протечка - отказались ехать по гарантии. Вызвал компанию "Стройлидер" (просто понравилось название). Приехал кровельщик (Артем его имя), сделал замер и через день приехал с новыми листами металлочерепицы. Заменил четыре листа. Работу свою знает на отлично. Спасибо Артем тебе и компании где ты работаешь!