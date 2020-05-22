Компания «Стройлидер» успешно осуществляет кровельные работы в Москве с 2009 года. И по сей день мы остаемся лидером в своей области, поскольку выполняем свою работу ответственно, быстро и качественно. Наша компания выполняет кровельные работы для крыш с различными конструктивными особенностями. Мы осуществляем строительство под ключ, ремонт и обслуживание кровли. Выполняем работы на частных домах, многоэтажных жилых и общественных зданиях, производственных объектах. Компания гарантирует высокое качество и конкурентоспособные цены на всех этапах обустройства кровли.